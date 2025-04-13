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В Совфеде допустили изменение политики Трампа по отношению к Китаю

Пушков: Трамп может изменить свою политику по отношению к Китаю
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Фото: REUTERS/Nathan Howard
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Президент США Дональд Трамп может изменить свою политику в отношении Китая на фоне введения торговых пошлин. Такое мнение 13 апреля выдвинул председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

На его взгляд, большинство западных СМИ полагают, что американский лидер «уступит» председателю КНР Си Цзиньпину по торговым тарифам. Также накануне Трамп ожидал телефонного звонка от него, однако тот так и не поступил.

После этого президент призвал китайскую сторону быть более «гибкими», потому что «нельзя пройти насквозь через стену» в вопросе разрешения пошлин без участия Китая.

«Возможно, рассуждения о гибкости были подготовкой к смене курса, по крайней мере по отношению к Китаю», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

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9 апреля американский лидер заявил, что готов провести встречу с председателем КНР, а также назвал его своим другом. Тогда же он исключил возможность дальнейшего повышения направленных в сторону КНР таможенных пошлин.

Затем, 10 апреля, телеканал CNBC со ссылкой на Белый дом сообщил, что Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145%. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп хочет мира, но также хочет справедливой торговли и «большей самодостаточности для американской экономики».

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