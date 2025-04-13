Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол КНР заявил о планах Пекина развивать сотрудничество с Москвой в сфере ИИ
Мир
Трамп обвинил CBS News в искажении фактов и призвал лишить лицензии
Общество
Синоптик предупредила о стремительном повышении температуры в Москве
Мир
Каллас заявила о поставке двух третей из обещанных боеприпасов на Украину
Мир
США временно исключили импорт электроники из зеркальных пошлин
Общество
СК проводит проверку по факту незаконных обрядов мигрантов на Камчатке
Общество
Задержанный в Керчи гражданин Молдавии рассказал о планах взорвать насосную станцию
Общество
Более 2,2 тыс. человек из курского приграничья воссоединились с родными с 12 марта
Общество
СК расследует атаку дронов ВСУ на тушивших дом в курской Лебедевке мирных жителей
Общество
В Госдуме предложили сократить рабочий день для женщин на час
Мир
Прокуроры в Молдавии оспорили перевод главы Гагаузии под домашний арест
Мир
СМИ узнали о решении Голливуда продвигать семейные ценности из-за политики Трампа
Общество
ФСБ задержала доставившего в РФ мощные взрывные устройства гражданина Молдавии
Общество
В Госдуме предложили запретить коллекторскую деятельность в РФ
Армия
Средства ПВО за ночь уничтожили 52 дрона ВСУ над шестью регионами России
Мир
В аэропорту Шереметьево пресекли контрабанду золотой цепи на 8,6 млн рублей
Мир
В США заявили о превосходстве российской подлодки «Кондор» над американской техникой
Сюжет:

Участницу проекта «Великая Победа» Герду Пекни наградили в посольстве РФ в Вене

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В посольстве России в Вене наградили почетным знаком «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» участницу проекта «Известий» «Великая Победа», австрийку Герду Пекни. Об этом 13 апреля сообщил корреспондент «Известий».

Женщина родилась в Ленинграде в 1936 году в семье австрийских антифашистов. Сначала в Советский Союз эмигрировал ее отец, а затем и мать.

Пекни до сих пор часто вспоминает о том, как пряталась от фашистских налетов в подвалах Ленинграда и с каким нетерпением ждала возвращения отца из продуктового магазина в годы Великой Отечественной войны.

Победу блокадница встретила в Иванове, в детском доме — туда ее эвакуировали по Дороге жизни. После окончания Великой Отечественной войны Пекни с родителями вернулась в Австрию. По возвращении ее отцу вручили орден за его работу в Ленинграде во время блокады, а мать Пекни все послевоенные годы работала переводчицей с русского языка.

Последний бастион: как над Кенигсбергом было поднято знамя Победы
К 80-летию освобождения Восточной Пруссии Красной армией

Ветераны ВОВ рассказали «Известиям» о своем пути в военные годы, а также о встрече радостной новости о разгроме нацистской Германии в мае 1945 года. Историям победителей нацизма посвящен один из разделов спецпроекта МИЦ «Известия» «Великая Победа» к 80-летию окончания войны.

Так, на долю жительницы Курска Галины Павловны Якимчук выпали тяжелые испытания: в возрасте трех лет она и ее большая семья оказались в блокадном Ленинграде, отец ушел на фронт, с которого вернулся инвалидом в 1942-м. По словам женщины, дети смогли пережить блокаду только благодаря усилиям матери, отчаянно добывавшей для них еду.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025