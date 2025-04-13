Участницу проекта «Великая Победа» Герду Пекни наградили в посольстве РФ в Вене

В посольстве России в Вене наградили почетным знаком «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» участницу проекта «Известий» «Великая Победа», австрийку Герду Пекни. Об этом 13 апреля сообщил корреспондент «Известий».

Женщина родилась в Ленинграде в 1936 году в семье австрийских антифашистов. Сначала в Советский Союз эмигрировал ее отец, а затем и мать.

Пекни до сих пор часто вспоминает о том, как пряталась от фашистских налетов в подвалах Ленинграда и с каким нетерпением ждала возвращения отца из продуктового магазина в годы Великой Отечественной войны.

Победу блокадница встретила в Иванове, в детском доме — туда ее эвакуировали по Дороге жизни. После окончания Великой Отечественной войны Пекни с родителями вернулась в Австрию. По возвращении ее отцу вручили орден за его работу в Ленинграде во время блокады, а мать Пекни все послевоенные годы работала переводчицей с русского языка.

Ветераны ВОВ рассказали «Известиям» о своем пути в военные годы, а также о встрече радостной новости о разгроме нацистской Германии в мае 1945 года. Историям победителей нацизма посвящен один из разделов спецпроекта МИЦ «Известия» «Великая Победа» к 80-летию окончания войны.

Так, на долю жительницы Курска Галины Павловны Якимчук выпали тяжелые испытания: в возрасте трех лет она и ее большая семья оказались в блокадном Ленинграде, отец ушел на фронт, с которого вернулся инвалидом в 1942-м. По словам женщины, дети смогли пережить блокаду только благодаря усилиям матери, отчаянно добывавшей для них еду.