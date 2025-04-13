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Захарова назвала «вакханалией» награждение проникшей в РФ журналистки из Италии

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова 13 апреля назвала «вакханалией» награждение «За свободу прессы» журналистки из Италии, которая незаконно проникла в Курскую область и снимала там репортажи о боевиках Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В итальянском городе Фоссоли, в бывшем концентрационном лагере специальному корреспонденту государственной телерадиовещательной компании «РАИ» Стефании Баттистини с помпой была вручена премия Одоардо Фокерини «За свободу прессы 2025». За материалы с Украины и Курской области», — написала она в Telegram-канале.

Захарова отметила, что журналистка вместе с военными ВСУ проникла в Суджу Курской области, где сняла несколько пропагандистских репортажей о «героизме» вторгшихся на российскую территорию украинских боевиков. Кроме того, она неоднократно распространяла дезинформацию о РФ и оправдывала действия ВСУ.

Официальный представитель МИД России уточнила, что в отношении Батистини и ее оператора было возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение границы РФ. Позднее они были объявлены в международный розыск.

«Свобода прессы» по-итальянски сегодня — это свобода называть фашистов героями и получать за это премии имени их жертв? <…> Вся эта история — настоящая вакханалия, не что иное как грубое и непростительное оскорбление памяти жертв итальянского фашизма и германского нацизма», — подытожила Захарова.

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9 апреля Захарова заявила, что Запад не сможет скрыть преступления ВСУ в Курской области, возмездие обязательно настанет. По словам Захаровой, преступления против военнопленных и мирного населения не имеют срока давности, поэтому они не могут быть оправданы «политическими лозунгами».

Кроме того, Захарова 21 августа 2024 года заявила, что РФ контролирует каждую ситуацию с незаконным проникновением западных журналистов на территорию РФ. Она напомнила, что иностранные сотрудники СМИ могут посещать Россию только после получения аккредитации министерства и соответствующего типа визы.

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