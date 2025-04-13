В Турции сообщили о рекордных заморозках за последние 30 лет

В Турции за последние 30 лет зафиксировали рекорд низкой температуры. Об этом 13 апреля рассказал министр сельского хозяйства Ибрагим Юмаклы.

Так, за последние три дня температура опустилась до –15 градусов. В некоторых регионах зафиксировали самые низкие температуры за последние 30 лет, уточняет EnsonHABER.

«В результате этих неблагоприятных погодных условий мы, к сожалению, столкнулись с одним из самых крупных заморозков в сельском хозяйстве в нашей истории после крупных сельскохозяйственных заморозков в 2014 году», — написал он на своей странице в социальной сети X (бывш. Twitter).

Также на территории страны шли снегопады и град.

Из-за того, что температура воздуха резко опустилась, пострадали фермерские хозяйства. Так, ущерб был нанесен посаженным абрикосовым и ореховым деревьям, а также виноградникам, картофелю и луку.

Министр отметил, что государство планирует оказать поддержку производителям, которые пострадали из-за непогоды.

13 апреля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Интерфаксом» сообщил о сохранении снежного покрова на 80% территории России.