Мэр Конотопа потребовал от главы Сумской ОВА уйти в отставку

Мэр украинского города Конотопа Артем Семинихин потребовал от главы Сумской областной военной администрации (ОВА) Владимира Артюха уйти в отставку. Об этом 13 апреля сообщило украинское издание «Страна.ua».

Семинихин опубликовал видеобращение, в котором в крайне грубой форме потребовал от Артюха сложить свои полномочия, назвав его «мразью и чучелом».

«Если ты <...> до 18:00 не встанешь на колени и не извинишься перед людьми, я расскажу, что произошло», — сказал мэр Конотопа, обращаясь к Артюху.

Помимо этого Семинихин потребовал отставки и от руководителя областного управления Службы безопасности Украины (СБУ).

В декабре прошлого года исполняющий обязанности мэра украинского Чернигова и секретарь городского совета Александр Ломако объявил о своей отставке из-за угроз со стороны представителей военной администрации.