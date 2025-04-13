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Нарисовавший граффити про Пашу Техника на стене Цоя попал на видео

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Человек, который, предположительно, нарисовал граффити в честь рэпера Паши Техника на стене Виктора Цоя на Арбате в Москве, попал на видео. Соответствующие кадры 13 апреля появились в распоряжении «Известий».

На кадрах с камер, записанных ночью, неизвестный подходит к стене исполнителя. Отмечается, что подозреваемый выбрал ночное время суток, чтобы остаться незамеченным.

Граффити о рэпере на стене памяти Цоя появились накануне, 12 апреля.

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Ранее в этот день поклонники музыкальной группы «Кино» пытались закрасить баллончиками посвященную Технику надпись. По их словам, стена Цоя на Арбате является культовым местом, в которое приезжают люди из разных городов, поэтому имени рэпера не должно быть на культовой стене памяти исполнителя.

О смерти Техника сообщила 4 апреля его бывшая жена, Ева Карицкая. Утром того же дня рэпер пережил клиническую смерть. Последнюю неделю артист провел в коме в одной из больниц Пхукета в Таиланде. 7 апреля стало известно о том, что причиной смерти музыканта стала легочная инфекция.

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