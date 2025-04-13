Пианист Сафронов осудил авторов граффити о Паше Технике на Арбате

Пианист Лука Сафронов-Затравкин 13 апреля раскритиковал авторов граффити, которые нанесли надпись о рэпере Паше Технике на стене памяти рок-музыканта Виктора Цоя на Арбате. По его словам, это надо было сделать нормально в каком-то отведенном, разрешенном месте.

«Поклонники некоторые ведут себя неадекватно. И во время церемонии прощания они залезали через стены забора храма. И сегодня они омрачают память великого музыканта Виктора Цоя, к которому очень тепло и душевно относился и Павел», — рассказал Сафронов.

По его мнению, место памяти, куда будут приносить цветы Технику, конечно же, можно организовать. Его следует оформить профессиональным художникам, а не использовать какую-то «пошлую надпись».

Ранее, 12 апреля, стало известно, что на стене памяти Цоя нарисовали граффити о Технике. Авторов пока не нашли. Поклонники Цоя пытаются закрасить надпись баллончиками.