В МЧС рассказали про «башкирского Хатико»

В Башкирии пес ждет погибшего во время пожара хозяина на пепелище дома. Об этом 13 апреля рассказали в управлении МЧС по республике, назвав пса «Башкирским Хатико».

«В СНТ «Надежда» загорелся одноэтажный садовый дом. При тушении огнеборцы МЧС России обнаружили под завалами тело 62-летнего мужчины. До сих пор возле дома сидит собака. Пес не уходит с пепелища и преданно ждет хозяина», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В ведомстве уточнили, что сотрудники МЧС пытались забрать собаку, однако он никого к себе не подпускал. Сейчас местные жители приносят ему еду и воду, чтобы хоть как-то окружить заботой.

14 февраля президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что любовь собаки проявляется в привязанности к своему хозяину. По словам специалиста, собаки доверяют тем, кого считают надежным лидером. Если проводить параллель между привязанностью и любовью, то можно сказать, что, если питомец доверяет человеку, он его любит.