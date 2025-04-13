Силы ПВО сбили украинский самолет F-16

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили самолет F-16 воздушных сил Украины. Об этом 13 апреля сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет F-16 воздушных сил Украины, <…> а также 207 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указано в сообщении.

Кроме того, в ведомстве добавили, что ПВО за сутки уничтожила семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и восемь управляемых авиационных бомб JDAM.

Накануне воздушные силы Украины сообщили, что украинский пилот F-16 погиб во время выполнения боевого задания. Отмечалось, что место и причина смерти пилота не уточняются. По их данным, обстоятельства произошедшего будут установлены межведомственной комиссией.