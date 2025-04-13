ВСУ за сутки дважды нанесли удары по объектам энергетики в Белгородской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток дважды атаковали энергообъекты РФ в Белгородской области, сообщили в Минобороны России в воскресенье, 13 апреля.
«Зафиксированы две атаки ВСУ на объекты российской энергетики», — указано в сообщении.
В ведомстве отметили, что в результате атаки в Шебекинском районе Белгородской области из-за обрыва проводов была отключена высоковольтная линия 10 кВ. Без электроснабжения остались более 600 местных жителей.
Кроме того, без электроснабжения из-за обрыва проводов в пролетах опор без электроснабжения остались жители села Степное.
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ нанесли пять ударов по объектам российской энергетики.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 28 марта заявил, что Россия оставляет за собой право не соблюдать мораторий на удары по энергетической инфраструктуре, если украинская сторона продолжит нарушать эти договоренности.