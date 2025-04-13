СМИ сообщили о разрушении части больницы в Газе из-за авиаудара ЦАХАЛ

Часть последней действующей больницы в городе Газа была разрушена в результате авиаудара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом 13 апреля сообщает корпорация BBC.

По словам очевидцев, от удара пострадали отделения интенсивной терапии и хирурги больницы Аль-Ахли. Уточнялось, что помещение было «полностью разрушено», что привело к «вынужденному перемещению пациентов и персонала больницы».

При этом в ЦАХАЛ заявили, что израильские военные заранее предупредили местных жителей о готовящемся ударе. Представители Армии обороны Израиля позвонили одному из врачей и попросили его немедленно эвакуировать больницу. На это военные отвели 20 минут.

По информации BBC, больница Аль-Ахли, которая ранее была небольшим медицинским учреждением, теперь является единственной больницей, которая продолжает функционировать в городе Газа.

9 апреля сообщалось, что в результате удара ЦАХАЛ по жилому кварталу на севере сектора Газа погибло около 23 человек. Как сообщили в больнице Аль-Ахли, среди погибших были восемь женщин и восемь детей. Уточнялось, что удар пришелся на четырехэтажное здание в районе Шуджаийя. Израильские военные сообщили, что целью ЦАХАЛ был «высокопоставленный боевик» палестинской группировки ХАМАС.