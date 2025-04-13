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Красная армия 80 лет назад освободила Вену

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Фото: РИА Новости/Владимир Гальперин
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Советская армия 80 лет назад взяла под контроль столицу Австрии, тяжелые уличные бои шли на протяжении нескольких недель. Военнослужащие ценой своей жизни смогли забрать у немцев важнейший узел обороны и взять в плен 130 тыс. солдат противника. Корреспондент «Известий» 13 апреля рассказал о том, как освобождали Вену и как вспоминают об этом там сейчас.

«Золотом вписанные в историю. Ежегодно россияне и всё многонациональное братство бывших советских республик возлагают цветы, буквально в одиночку несут память сквозь европейское равнодушие. Как будто освобождали от фашизма только самих себя», — сообщил корреспондент Виталий Чащухин.

Путь до Вены длился несколько лет, а завершение наступательной операции заняло целый месяц. Решающим моментом можно назвать форсирование Дунайского канала и захват заминированного Имперского моста.

«Мост через Дунай был у немцев, надо его сохранить. На флотилию с обеих сторон там тоже стреляют. Снаряды летят, а нас вперед. Прямо вот он, недалеко, метров сто, мост начинается. Командир роты, пехотинец, в палатке рядом с нами бежал, пистолет вперед. Взяли, не успел немец подорвать», — рассказал ветеран Анатолий Парубин, который принимал участие в штурме Вены во время Великой Отечественной войны.

После этого жители города в благодарность на протяжении долгого времени называли этот мост «мостом Красной армии». Немецкий публицист и историк Франк Шуман отметил, что советские военнослужащие старались сохранить побольше жизней и нанести меньше ущерба. По его словам, эта тактика отличалась от действий британцев и американцев.

В связи с датой было принято решение о выпуске изданий на русском, немецком, английском языках, посвященных тем событиям. В качестве учебного пособия российский посол в Вене Дмитрий Любинский направит репринт военных репортажей самих красноармейцев с редкими иллюстрациями австрийскому президенту, федеральному канцлеру, министрам и в ведущие вузы страны.

«Это ликбез, который очень нужен. Масштаб того, что происходило реально в те годы, и ответ тем, кто начинает спорить на тему, кто же освобождал Австрию и какой ценой давалась эта победа», — отметил дипломат.

«Захоронения советских солдат — часть венгерской истории»
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В этот же день ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Парубин рассказал «Известиям» об уничтожении фашистских частей и взятии Вены советской армией. По его словам, в 1945 году Советская армия разгромила «злейшего врага», которым были фашисты.

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