Красная армия 80 лет назад освободила Вену

Советская армия 80 лет назад взяла под контроль столицу Австрии, тяжелые уличные бои шли на протяжении нескольких недель. Военнослужащие ценой своей жизни смогли забрать у немцев важнейший узел обороны и взять в плен 130 тыс. солдат противника. Корреспондент «Известий» 13 апреля рассказал о том, как освобождали Вену и как вспоминают об этом там сейчас.

«Золотом вписанные в историю. Ежегодно россияне и всё многонациональное братство бывших советских республик возлагают цветы, буквально в одиночку несут память сквозь европейское равнодушие. Как будто освобождали от фашизма только самих себя», — сообщил корреспондент Виталий Чащухин.

Путь до Вены длился несколько лет, а завершение наступательной операции заняло целый месяц. Решающим моментом можно назвать форсирование Дунайского канала и захват заминированного Имперского моста.

«Мост через Дунай был у немцев, надо его сохранить. На флотилию с обеих сторон там тоже стреляют. Снаряды летят, а нас вперед. Прямо вот он, недалеко, метров сто, мост начинается. Командир роты, пехотинец, в палатке рядом с нами бежал, пистолет вперед. Взяли, не успел немец подорвать», — рассказал ветеран Анатолий Парубин, который принимал участие в штурме Вены во время Великой Отечественной войны.

После этого жители города в благодарность на протяжении долгого времени называли этот мост «мостом Красной армии». Немецкий публицист и историк Франк Шуман отметил, что советские военнослужащие старались сохранить побольше жизней и нанести меньше ущерба. По его словам, эта тактика отличалась от действий британцев и американцев.

В связи с датой было принято решение о выпуске изданий на русском, немецком, английском языках, посвященных тем событиям. В качестве учебного пособия российский посол в Вене Дмитрий Любинский направит репринт военных репортажей самих красноармейцев с редкими иллюстрациями австрийскому президенту, федеральному канцлеру, министрам и в ведущие вузы страны.

«Это ликбез, который очень нужен. Масштаб того, что происходило реально в те годы, и ответ тем, кто начинает спорить на тему, кто же освобождал Австрию и какой ценой давалась эта победа», — отметил дипломат.

В этот же день ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Парубин рассказал «Известиям» об уничтожении фашистских частей и взятии Вены советской армией. По его словам, в 1945 году Советская армия разгромила «злейшего врага», которым были фашисты.