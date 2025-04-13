Совершившего поджог в ТЦ в подмосковном Нахабино подростка обманули мошенники

Подростка, который совершил поджог в ТЦ в Нахабино Московской области, обманули мошенники. Об этом 13 апреля сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале.

«В апреле 2025 года 13-летний подросток в мессенджере познакомился с девочкой по имени Милана, которая предложила выбрать удобное место для встречи и попросила его прислать геолокацию», — указано в сообщении.

Уточняется, что после этого с ним связались якобы правоохранительные органы, которые рассказали, что он передал данные украинской разведке и является государственным изменником.

Мошенники потребовали перечислить им 500 тыс. рублей. Однако подросток не смог найти такую сумму. Тогда мошенники сказали ему купить канистру с бензином и совершить поджоги. Позднее он выполнил задание и был задержан полицией.

Накануне стало известно, что сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в поджоге торгового центра в поселке Нахабино. По предварительным данным, несовершеннолетний зашел в один из магазинов с канистрой бензина и воспламенил горючее.