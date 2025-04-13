В Таджикистане 17 домов пострадали от землетрясения

В Таджикистане в результате землетрясения были частично разрушены 17 жилых домов, которые находились в эпицентре толчков. Об этом 13 апреля сообщил Центр управления кризисными ситуациями комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве республики.

«По предварительным данным, на территории четырех сел Раштского района частично пострадали 17 домов, жертв нет», — рассказали в КЧС ТАСС.

В ведомстве добавили, что в эпицентре землетрясения сила подземных толчков составила 5 баллов. В настоящее время идет работа по ликвидации последствий землетрясения.

В этот день землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано в Таджикистане. Отмечалось, что очаг сейсмособытия залегал на глубине 10 км. Оно было зафиксировано в 4:21 по UTC (2:21 мск).