Женщина пострадала при атаке дрона ВСУ на Шебекино
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Шебекино Белгородской области, в результате пострадал мирный житель. Об этом 13 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Город Шебекино под ударом ВСУ. Ранен мирный житель», — написал он в своем Telegram-канале.
Гладков отметил, что из-за атаки украинского дрона женщина получила минно-взрывную травму и осколочное ранение правой ноги. Пострадавшую доставили в районную больницу для оказания медицинской помощи.
Кроме того, губернатор добавил, что от детонации дрона был поврежден автобус.
Накануне Гладков сообщил, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВСУ на Белгородскую область пострадал мирный житель. Мужчину госпитализировали. Отмечалось, что были также повреждены стекла и кузов автомобиля.