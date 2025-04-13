В МИД РФ указали на улучшение отношений РФ и КНР в условиях торговых войн

Отношения России и Китая в условиях торговых войн в мире могут стать еще крепче. Об этом 13 апреля сообщил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

Таким образом Руденко поддержал высказывание спецпредставителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Бориса Титова о том, что пошлины американского лидера Дональда Трампа сделают крепче экономические связи между РФ и Китаем.

«Я согласен с этой оценкой», — сказал он ТАСС.

Кроме того, заместитель главы МИД РФ считает, что, исходя из последних событий, Россия может преодолеть очередную рекордную планку в торговом обороте между странами.

Телеканал CNBC со ссылкой на Белый дом 10 апреля сообщил, что Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145%. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп хочет мира, но также хочет справедливой торговли и «большей самодостаточности для американской экономики».

1 апреля президент РФ Владимир Путин на встрече с главой МИД Китая Ван И отметил, что РФ и Китай совместными усилиями успешно работают на многих международных площадках, в том числе в ООН, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в БРИКС.