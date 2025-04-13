В СК сообщили о расследовании убийства боевиками ВСУ мирного жителя Курской области

В Курской области расследуют убийство мирного жителя, которое совершили боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 13 апреля сообщает СК РФ в Telegram-канале.

Уточняется, что в ноябре 2024 года военные ВСУ на протяжении длительного времени применяли физическое насилие к местному жителю, а также сожгли его дом. В результате их действий мужчина скончался.

Кроме того, в ведомстве отметили, что мать погибшего сообщила следователям об этом преступлении. Она рассказала, что захоронила своего сына на территории дома, поскольку украинские боевики запрещали хоронить людей на кладбищах.

«Следствием будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к этим преступлениям», — указано в сообщении.

Правоохранители 9 апреля возбудили уголовное дело в отношении боевиков ВСУ за убийство мирных жителей села Гуево в Курской области. По словам местного мужчины, в марте 2025 года в результате подрыва взрывного устройства, установленного украинской армией, погибли его отец и дядя. Он также сообщил о сбросе взрывных устройств на жилые дома и мародерстве со стороны украинских военнослужащих.