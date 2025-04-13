Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол КНР заявил о планах Пекина развивать сотрудничество с Москвой в сфере ИИ
Мир
Трамп опроверг заявления о тарифных исключениях для поставщиков из Китая
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали потепление до +14 градусов в Москве 14 апреля
Мир
Каллас заявила о поставке двух третей из обещанных боеприпасов на Украину
Мир
США временно исключили импорт электроники из зеркальных пошлин
Общество
СК проводит проверку по факту незаконных обрядов мигрантов на Камчатке
Общество
Задержанный в Керчи гражданин Молдавии рассказал о планах взорвать насосную станцию
Мир
Экипажи самолетов Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье
Общество
СК расследует атаку дронов ВСУ на тушивших дом в курской Лебедевке мирных жителей
Общество
В Госдуме предложили сократить рабочий день для женщин на час
Мир
NHK сообщил о проведении переговоров между Японией и США по тарифам 17 апреля
Культура
В Донбассе откроются студии документального кино
Общество
ФСБ задержала доставившего в РФ мощные взрывные устройства гражданина Молдавии
Общество
В Госдуме предложили запретить коллекторскую деятельность в РФ
Армия
Средства ПВО за ночь уничтожили 52 дрона ВСУ над шестью регионами России
Мир
Избирком Эквадора назвал действующего президента Нобоа победителем на выборах
Мир
Трамп установил самому себе памятник в принадлежащем ему гольф-клубе
Сюжет:

В СК сообщили о расследовании убийства боевиками ВСУ мирного жителя Курской области

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Курской области расследуют убийство мирного жителя, которое совершили боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 13 апреля сообщает СК РФ в Telegram-канале.

Уточняется, что в ноябре 2024 года военные ВСУ на протяжении длительного времени применяли физическое насилие к местному жителю, а также сожгли его дом. В результате их действий мужчина скончался.

Кроме того, в ведомстве отметили, что мать погибшего сообщила следователям об этом преступлении. Она рассказала, что захоронила своего сына на территории дома, поскольку украинские боевики запрещали хоронить людей на кладбищах.

«Следствием будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к этим преступлениям», — указано в сообщении.

Пыточное время: российские солдаты рассказали об ужасах плена
Что военнослужащие ВС РФ переживают в застенках тюрем Украины — в Москве представлен новый доклад о преступлениях ВСУ

Правоохранители 9 апреля возбудили уголовное дело в отношении боевиков ВСУ за убийство мирных жителей села Гуево в Курской области. По словам местного мужчины, в марте 2025 года в результате подрыва взрывного устройства, установленного украинской армией, погибли его отец и дядя. Он также сообщил о сбросе взрывных устройств на жилые дома и мародерстве со стороны украинских военнослужащих.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025