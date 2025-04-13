Российские военные рассказали об уничтожении подземных опорпунктов ВСУ в Волчанске

Бойцы 116-й бригады Росгвардии 13 апреля рассказали «Известиям» о том, как они срывают ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении, а также об уничтожении подземных опорпунктов противника.

По словам военных, противник превратил Волчанск в настоящую крепость. Российская артиллерия при поддержке операторов беспилотников уничтожает подземные опорники на этом участке линии соприкосновения.

«Работаем по блиндажам, соответственно, разбираем сначала казэшками (кумулятивными зарядами. — Ред.) блиндаж, а потом, соответственно, туда закидываем что-нибудь, что может гореть хорошо», — рассказал боец Росгвардии с позывным Кан.

На данный момент северо-восточная часть города находится под российским контролем. Спецназ Росгвардии проверяет дома и подвалы, в которых скрывались боевики ВСУ. Они также выводят из строя технику противника в рамках контртеррористической операции.

«Бойцы здесь держат оборону. Вот такие блиндажи — целые лабиринты. Натянута обязательно сетка, такая прочная, рабица, чтобы защитить от вражеских дронов», — поясняет корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Также росгвардейцы помогают дистанционно минировать блиндажи украинских боевиков, чтобы не дать им провести ротацию и пойти вперед.

Подробнее — в «Итоговой программе с Петром Марченко», которая выйдет на телеканале РЕН ТВ в воскресенье, 13 апреля, в 23:00.

Ранее, 7 апреля, Минобороны РФ сообщили о срыве ротации подразделений ВСУ экипажами танков 44-го армейского корпуса группировки войск «Север». В ходе выполнения операции бойцы ликвидировали огневые позиции пулеметных расчетов ВСУ точными выстрелами.