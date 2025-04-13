Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол КНР заявил о планах Пекина развивать сотрудничество с Москвой в сфере ИИ
Мир
Трамп опроверг заявления о тарифных исключениях для поставщиков из Китая
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали потепление до +14 градусов в Москве 14 апреля
Мир
Каллас заявила о поставке двух третей из обещанных боеприпасов на Украину
Мир
США временно исключили импорт электроники из зеркальных пошлин
Общество
СК проводит проверку по факту незаконных обрядов мигрантов на Камчатке
Общество
Задержанный в Керчи гражданин Молдавии рассказал о планах взорвать насосную станцию
Мир
Экипажи самолетов Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье
Общество
СК расследует атаку дронов ВСУ на тушивших дом в курской Лебедевке мирных жителей
Общество
В Госдуме предложили сократить рабочий день для женщин на час
Мир
NHK сообщил о проведении переговоров между Японией и США по тарифам 17 апреля
Культура
В Донбассе откроются студии документального кино
Общество
ФСБ задержала доставившего в РФ мощные взрывные устройства гражданина Молдавии
Общество
В Госдуме предложили запретить коллекторскую деятельность в РФ
Армия
Средства ПВО за ночь уничтожили 52 дрона ВСУ над шестью регионами России
Мир
Избирком Эквадора назвал действующего президента Нобоа победителем на выборах
Мир
Трамп установил самому себе памятник в принадлежащем ему гольф-клубе

В Австрии потребовали лишить беженцев с Украины особого статуса

0
EN
Фото: Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Австрии беженцы с Украины, в отличие от других просителей убежища, получают все необходимые льготы сразу, такую практику надо прекратить. Об этом 12 апреля сообщает издание Exxpress, ссылаясь на слова министра по вопросам интеграции, Европы и семьи Клаудии Плакольм.

Отмечается, что в Зальцбурге регистрируется всё больше многодетных семей ромов из украинского Закарпатья — беженцы получают право на все австрийские социальные льготы, в частности семейное пособие, пособие по уходу за ребенком и соцстрахование. При этом члены этих семей, как указано в материале, не говорят ни на украинском, ни на русском языках, но имеют новые украинские паспорта.

«Я считаю, что постановление о перемещенных лицах с Украины должно быть немедленно приостановлено. <…> Люди с Украины теперь стали частью местных систем регулирования. К ним следует относиться точно так же, как и к другим просителям убежища; нет причин проводить здесь различие», — сказала Плакольм.

Издание отмечает, что в Австрии все беженцы с Украины получают социальные льготы. Однако, например, в Венгрии и Словакии помощь получают только те, кто приезжает из регионов, где ведутся активные боевые действия.

Гости надоели: в Польше растет раздражение по отношению к украинским беженцам
Их предлагают лишить социальных выплат и выдворяют на родину

Политолог, замглавы института стран СНГ Владимир Жарихин 8 апреля заявил, что вопрос о судьбе украинских беженцев после окончания конфликта непростой. По его мнению, тот статус, который беженцы имели до последнего времени, они не сохранят, потому что в Европе уже не наблюдается такой активной солидарности с Украиной, как раньше.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025