В Австрии потребовали лишить беженцев с Украины особого статуса

В Австрии беженцы с Украины, в отличие от других просителей убежища, получают все необходимые льготы сразу, такую практику надо прекратить. Об этом 12 апреля сообщает издание Exxpress, ссылаясь на слова министра по вопросам интеграции, Европы и семьи Клаудии Плакольм.

Отмечается, что в Зальцбурге регистрируется всё больше многодетных семей ромов из украинского Закарпатья — беженцы получают право на все австрийские социальные льготы, в частности семейное пособие, пособие по уходу за ребенком и соцстрахование. При этом члены этих семей, как указано в материале, не говорят ни на украинском, ни на русском языках, но имеют новые украинские паспорта.

«Я считаю, что постановление о перемещенных лицах с Украины должно быть немедленно приостановлено. <…> Люди с Украины теперь стали частью местных систем регулирования. К ним следует относиться точно так же, как и к другим просителям убежища; нет причин проводить здесь различие», — сказала Плакольм.

Издание отмечает, что в Австрии все беженцы с Украины получают социальные льготы. Однако, например, в Венгрии и Словакии помощь получают только те, кто приезжает из регионов, где ведутся активные боевые действия.

Политолог, замглавы института стран СНГ Владимир Жарихин 8 апреля заявил, что вопрос о судьбе украинских беженцев после окончания конфликта непростой. По его мнению, тот статус, который беженцы имели до последнего времени, они не сохранят, потому что в Европе уже не наблюдается такой активной солидарности с Украиной, как раньше.