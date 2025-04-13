В Архангельске возбудили дело о теракте после поджога четырех авто полиции
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Архангельска по подозрению в поджоге четырех служебных машин полиции. Об этом 13 апреля проинформировали в региональном следственном управлении СК РФ.
Отмечается, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).
«По предварительным данным, 12 апреля 2025 года около 21 часа подозреваемый облил горючей жидкостью четыре служебных автомобиля полиции <…> и поджег их. В результате пожара серьезно повреждены три автомобиля», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Пожар устранили работники экстренных служб. Уточняется, что пострадавших не было. Подозреваемого на месте задержали сотрудники полиции. Согласно его версии, он совершил поджог под воздействием неустановленных лиц, с которыми на протяжении долгого времени разговаривал по телефону.
По факту инцидента проводится проверка, а ее результаты взяты на контроль. Детали произошедшего уточняются.
Ранее, 5 марта, сопредседатель регионального штаба движения «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) в Красноярском крае Марина Якубенко сообщила «Известиям» о поджоге ее автомобиля. По ее словам, эта машина стала третьей, которую сожгли злоумышленники.