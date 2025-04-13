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В армии ФРГ призвали быть в полной боеготовности к 2029 году

Генинспектор Бройер: армия ФРГ должна быть в полной боеготовности к 2029 году
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Фото: Global Look Press/Christoph Schmidt
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Армия Германии должна быть в полной боеготовности к 2029 году. Об этом 12 апреля сообщает газета Welt со ссылкой на слова генерального инспектора Вооруженных сил ФРГ (бундесвера) Карстена Бройера.

«Главный инспектор Германии должен к 2029 году привести бундесвер в полную боеготовность», — указано в материале.

Бройер пояснил, что целью является увеличение численности бундесвера до порядка 200 тыс. действующих военных. По его словам, сейчас сформирован постоянный резерв численностью 60 тыс. человек.

«Я ожидаю, что из 800 тыс. бывших военных, вышедших в отставку за эти годы, прибудут еще 100 тыс. резервистов. Таким образом, остается пробел в 100 тыс. человек, который нам необходимо заполнить», — отметил генинспектор.

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Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц 9 апреля заявил, что новое правительство Германии будет развивать воинский призыв в ФРГ по шведской модели. Отмечалось, что в конце 2024 года бундесвер столкнулся с серьезной нехваткой личного состава и сильным износом военной инфраструктуры.

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