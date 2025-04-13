В Волгограде уничтожили авиабомбу ФАБ-100 времен Великой Отечественной войны
Пиротехники МЧС России уничтожили в Волгограде фугасную авиабомбу ФАБ-100 времен Великой Отечественной войны. Об этом 13 апреля сообщили в пресс-службе МЧС России.
«В Волгограде при проведении земляных работ обнаружили авиабомбу ФАБ-100 времен Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Уточняется, что авиабомба была уничтожена сотрудниками Донского спасательного центра МЧС России на полигоне с соблюдением мер предосторожности.
МЧС РФ накануне сообщило, что в Кабардино-Балкарии саперы обезвредили авиабомбу весом 100 кг времен Великой Отечественной войны. В ведомстве добавили, что саперы уничтожили боеприпас накладным зарядом.