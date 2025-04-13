Глава РФПИ Дмитриев приветствовал пост NASA о Гагарине

Сотрудничество России и США в космической сфере восторжествует. Такое заявление 13 апреля сделал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Так он прокомментировал публикацию NASA по случаю Дня космонавтики, в которой агентство почтило первый полет в космос советского космонавта Юрия Гагарина.

«NASA отдало дань уважения Гагарину. Сотрудничество восторжествует», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов 12 апреля заявил, что «Роскосмос» и NASA договорились синхронизировать сроки завершения работ на Международной космической станции (МКС). Глава «Роскосмоса» также добавил, что встретится с новым администратором NASA Джаредом Айзекманом, чтобы обсудить сотрудничество.