Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали у берегов Папуа — Новой Гвинеи

Землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано у берегов Папуа — Новой Гвинеи. Об этом 13 апреля сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По его данным, подземный толчок был зарегистрирован в 03:48 по UTC (06:48 мск). Эпицентр находился в 307 км к югу от столицы государства, городу Порт-Морсби, население которого составляет 283 тыс. человек. Очаг пролегал на глубине 67 км.

Информации о разрушениях и пострадавших не приводится.

В прошлый раз землетрясение магнитудой 6,2 у берегов Папуа — Новой Гвинеи центр зарегистрировал 12 апреля. Тогда очаг сейсмособытия залегал на глубине 73 км и расположился в 855 км к северо-востоку от столицы государства.