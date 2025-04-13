Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в Таджикистане

Землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано в Таджикистане. Об этом 13 апреля сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Согласно его данным, очаг сейсмособытия залегал на глубине 10 км. Эпицентр находился в 171 км к юго-востоку от города Худжанд с населением 144 тыс. человек. Землетрясение было зафиксировано в 4:21 по UTC (7:21 мск).

О возможных пострадавших и разрушениях не сообщалось.

В этот же день землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали на территории Мьянмы. Уточнялось, что эпицентр находился в 92 км к югу от города Мандалай, где проживает порядка 1,2 млн человек. Очаг залегал на глубине 8 км.