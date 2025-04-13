Средства ПВО за ночь сбили 13 дронов ВСУ над Ростовской и Белгородской областями
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 13 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Ростовской и Белгородской областями. Об этом 13 апреля сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в заявлении ведомства.
Уточняется, что 12 беспилотников были ликвидированы над территорией Ростовской области, один дрон был уничтожен над Белгородской областью.
Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил 13 апреля об уничтожении российскими средствами ПВО атаки беспилотников ВСУ в четырех районах региона. Он уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.