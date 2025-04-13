Bild сообщила о разочаровании Трампа в советниках из-за их реакции на пошлины

Американский лидер Дональд Трамп разочаровался в некоторых своих советниках из-за их негативной реакции на решение о введении импортных пошлин для ряда стран. Об этом 12 апреля сообщила немецкая газета Bild.

Уточняется, что введение тарифных ограничений «пошло не по тому плану», который президент США разрабатывал совместно с некоторыми приближенными чиновниками.

«Рост цен рассматривается как четкий сигнал о том, что тарифное противостояние, развязанное 78-летним президентом США Дональдом Трампом против всего мира, идет не по плану: в среду едва не случился финансовый крах, когда рынки торговли государственными облигациями США стали красными», — говорится в материале газеты.

В издании отметили, что консультант Трампа по вопросам торговли Питер Наварро и министр торговли США Говард Лютник, вероятнее всего, «будут отодвинуты на второй план». При этом Наварро в случае провала пошлин может стать «козлом отпущения».

Трамп 10 апреля отложил введение пошлин на 90 дней для 75 стран из-за паники граждан. Газета The Washington Post в этот же день сообщила о том, что некоторые чиновники в Белом доме были шокированы решением Трампа о временной приостановке пошлин для 75 стран на три месяца. По данным издания, подобные меры удивили даже высокопоставленных политиков Белого дома.

Президент США 2 апреля объявил о масштабных мерах в сфере торговли: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%.