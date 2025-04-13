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WSJ узнала о готовности Ирана вернуться к прежним уровням обогащения урана

WSJ: Иран готов вернуться к уровням обогащения урана 2015 года при ряде условий
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Фото: TASS/Ross D. Franklin
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Иран мог бы вернуться к условиям, которые предусматривала ядерная сделка 2015 года, при выполнении правительством США ряда требований. Об этом 12 апреля сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на иранских и европейских чиновников.

Первоначальное ядерное соглашение, заключенное в 2015 году, разрешало Ирану обладать небольшими количествами урана, обогащенного до 3,67%, для гражданских нужд, таких как атомная энергия и научные исследования. При этом сейчас страна обогащает уран до 60%.

«Иран был бы готов вернуться к тем же уровням ядерного обогащения, которые позволяла сделка 2015 года», — говорится в публикации.

В качестве условий Тегеран выдвигает оперативное смягчение санкций, касающихся атомного сектора, разморозку многомиллиардных активов и прекращение давления Вашингтона на китайских покупателей нефти Ирана.

При этом газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника утверждает, что спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф на переговорах в Омане не предлагал Ирану полностью отказаться от программы обогащения урана.

«Возглавляющий переговоры Уиткофф не предлагал Ирану полностью отказаться от программы обогащения. Вместо этого основное внимание было уделено тому, чтобы страна не использовала имеющийся у нее материал в качестве оружия», — говорится в материале.

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Ранее в этот день в Омане завершился первый раунд переговоров между США и Ираном по отмене санкций и ядерным вопросам. В ходе встречи министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф в присутствии главы МИД Омана обменялись позициями своих правительств по данным вопросам.

По завершении встречи в МИД Ирана сообщили о продолжении переговоров через неделю. Аракчи уточнил, что в ходе второго раунда Иран обсудит с США рамки возможных соглашений. В свою очередь, Трамп отметил, что переговоры по Ирану проходят хорошо.

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