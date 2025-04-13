NYP узнала о проведенном осенью ремонте упавшего в реку Гудзон вертолета

Упавший в реку Гудзон в Джерси-Сити вертолет осенью ремонтировался из-за неисправности в технической части. Об этом 12 апреля сообщила газета New York Post со ссылкой на данные Федерального управления гражданской авиации (FAA) США.

«Вертолет Bell206L-4 LongRanger IV, принадлежащий и эксплуатируемый New York Helicopter, имел механическую проблему с трансмиссией в сентябре прошлого года», — говорится в материале издания.

Уточняется, что вертолет был собран в 2004 году и на момент починки успел провести в воздухе более 12 тыс. часов. По предварительной информации, крушение могло произойти именно из-за неисправности, выявленной в сентябре.

10 апреля телеканал CBC News сообщил о падении вертолета в реку Гудзон в Джерси-Сити. Катастрофа произошла примерно в 15:15 (22:15 мск). Позже агентство AP со ссылкой на официальных лиц заявило о шести погибших в результате катастрофы. Жертвами стали Агустин Эскобар и его семья — жена и трое детей. Вместе с ними погиб пилот.

Президент США Дональд Трамп назвал кадры падения вертолета в реку Гудзон ужасающими, отметив, что подробности происшествия будут обнародованы позже.

Юрист в области авиации и бывший пилот вертолета Джастин Грин 11 апреля предположил, что падение вертолета могло произойти из-за несущего винта, который повредил хвостовую балку.