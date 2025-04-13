Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол КНР заявил о планах Пекина развивать сотрудничество с Москвой в сфере ИИ
Мир
Трамп обвинил CBS News в искажении фактов и призвал лишить лицензии
Общество
Синоптик предупредила о стремительном повышении температуры в Москве
Мир
Каллас заявила о поставке двух третей из обещанных боеприпасов на Украину
Мир
США временно исключили импорт электроники из зеркальных пошлин
Общество
СК проводит проверку по факту незаконных обрядов мигрантов на Камчатке
Общество
Задержанный в Керчи гражданин Молдавии рассказал о планах взорвать насосную станцию
Общество
Более 2,2 тыс. человек из курского приграничья воссоединились с родными с 12 марта
Общество
СК расследует атаку дронов ВСУ на тушивших дом в курской Лебедевке мирных жителей
Общество
В Госдуме предложили сократить рабочий день для женщин на час
Мир
Прокуроры в Молдавии оспорили перевод главы Гагаузии под домашний арест
Мир
СМИ узнали о решении Голливуда продвигать семейные ценности из-за политики Трампа
Общество
ФСБ задержала доставившего в РФ мощные взрывные устройства гражданина Молдавии
Общество
В Госдуме предложили запретить коллекторскую деятельность в РФ
Армия
Средства ПВО за ночь уничтожили 52 дрона ВСУ над шестью регионами России
Мир
В аэропорту Шереметьево пресекли контрабанду золотой цепи на 8,6 млн рублей
Мир
В США заявили о превосходстве российской подлодки «Кондор» над американской техникой
Сюжет:

В Китае людям с весом менее 50 кг рекомендовали не выходить на улицу из-за ветра

FTV News: людям менее 50 кг рекомендовали оставаться дома из-за ветра в Пекине
0
EN
Фото: AP/Ng Han Guan
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Власти Китая рекомендовали людям с весом менее 50 кг не выходить на улицу в связи с обрушившимся на Пекин сильным ветром. Об этом в субботу, 12 апреля, сообщил телеканал FTV News.

Уточняется, что природная стихия поразила китайскую столицу 11 апреля, из-за чего в городе впервые за последние 10 лет был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. В частности, людей с весом менее 50 кг призвали воздержаться от выхода на улицу, чтобы их не унесли порывы ветра, отметил телеканал.

В связи с возникшей угрозой люди начали массово скупать в супермаркетах продукты и товары первой необходимости, многие туристические объекты были закрыты для посещений, движение некоторых поездов приостановлено, а в аэропорту отменили более 400 рейсов, говорится в публикации.

От воды к беде: как Пекин и пригороды пережили тайфун
И почему Китаю надо готовиться к новому вызову

В сентябре прошлого года агентство «Синьхуа» сообщило об эвакуации более 570 тыс. человек из-за тайфуна «Яги» в китайской провинции Гуандун. Уточнялось, что после того, как тайфун вышел на сушу, он перерос в супертайфун 17-го уровня с максимальной скоростью ветра 234 км/ч. Стихия принесла обильные осадки на большей части острова, а некоторым поселкам и деревням — сильные ливни.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025