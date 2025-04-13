В Китае людям с весом менее 50 кг рекомендовали не выходить на улицу из-за ветра

Власти Китая рекомендовали людям с весом менее 50 кг не выходить на улицу в связи с обрушившимся на Пекин сильным ветром. Об этом в субботу, 12 апреля, сообщил телеканал FTV News.

Уточняется, что природная стихия поразила китайскую столицу 11 апреля, из-за чего в городе впервые за последние 10 лет был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. В частности, людей с весом менее 50 кг призвали воздержаться от выхода на улицу, чтобы их не унесли порывы ветра, отметил телеканал.

В связи с возникшей угрозой люди начали массово скупать в супермаркетах продукты и товары первой необходимости, многие туристические объекты были закрыты для посещений, движение некоторых поездов приостановлено, а в аэропорту отменили более 400 рейсов, говорится в публикации.

В сентябре прошлого года агентство «Синьхуа» сообщило об эвакуации более 570 тыс. человек из-за тайфуна «Яги» в китайской провинции Гуандун. Уточнялось, что после того, как тайфун вышел на сушу, он перерос в супертайфун 17-го уровня с максимальной скоростью ветра 234 км/ч. Стихия принесла обильные осадки на большей части острова, а некоторым поселкам и деревням — сильные ливни.