Сергунина рассказала о новом проекте Москвы для креативного бизнеса

Правительство Москвы запускает новую программу поддержки для представителей индустрии моды и дизайна — «Креативный бизнес-практикум». В ее рамках, как сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина, до конца года в городском пространстве «АКИ.лаб» проведут серию мероприятий с экспертами и лидерами рынка.

«Участники проекта узнают, как привлекать инвесторов и продвигать свой бренд за рубежом, обсудят современные тренды и смогут найти деловых партнеров. Запланировано больше 10 встреч, первая пройдет 29 апреля», — рассказала Сергунина.

В ходе семинаров разберут все ключевые вопросы, связанные с развитием бизнеса. Например, одно из занятий будет посвящено авторскому праву: слушателям при помощи подробной инструкции предстоит подготовить заявку на регистрацию товарного знака.

Темами другого мероприятия станут инфраструктурные возможности Москвы. Там речь пойдет о торговых пространствах столицы, условиях аренды, преимуществах городских ярмарок и фестивальных площадок для увеличения продаж.

Для предпринимателей сферы моды будет организован фестиваль, где они смогут провести презентации для закупщиков, представителей культурных учреждений и ретейлеров.

Итоги проекта подведут на встрече в конце года.