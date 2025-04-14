Ортодонт заявила о необходимости корректировать прикус после 40 лет

Коррекция прикуса во взрослом возрасте не только возможна, но и необходима для сохранения здоровья зубов. Об этом «Известиям» 13 апреля рассказала заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько.

По словам специалиста, правильный прикус помогает избежать множества проблем: от стирания эмали до заболеваний десен. Он также обеспечивает качественное протезирование — коронки и имплантаты, установленные при неправильном прикусе, могут не выдержать нагрузки. Кроме того, ортодонтическое лечение способно облегчить симптомы дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, которая нередко возникает у взрослых.

Особенно комфортным методом коррекции для пациентов старше 40 лет врач назвала элайнеры — прозрачные капы, которые практически незаметны и не мешают общению.

«В 40 лет зубы длительное время находились в неправильном положении, а нагрузка на челюсть распределялась неравномерно. Нередко у пациентов уже отсутствуют отдельные зубы, и без исправления прикуса невозможно установить имплантаты или даже простые коронки — они попросту не выдержат нагрузки», — пояснила Радько.

Эксперт отметила, что даже при наличии коронок или имплантатов ортодонтическое лечение реально, хотя и требует особого подхода. Имплантаты не поддаются перемещению, а зубы с коронками можно двигать лишь в ограниченных пределах.

«Современные методы ортодонтии позволяют решать подобные задачи, и элайнеры дают возможность комфортного и эффективного лечения. Главное — не откладывать визит к врачу. В любом возрасте исправление прикуса не только улучшает эстетику, но и позволяет сохранить здоровье», — заключила Виктория Радько.

Ранее, 11 апреля, главный врач научно-клинического центра EUROKAPPA Ирина Корнилина рассказала «Известиям» о том, как кальций влияет на состояние эмали и корней зубов. Эксперт объяснила, что у взрослых людей употребление кальция уже не оказывает на эмаль воздействия. Врач пояснила: хотя кальций важен для костей, его прием не укрепляет зубную эмаль, а во время ортодонтического лечения он не влияет на перемещение зубов и их фиксацию. Для здоровья зубов важнее сбалансированное питание, а не прием добавок.