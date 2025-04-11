На западе Москвы благоустроят две прогулочные территории у воды

На западе столицы приведут в порядок две прогулочные зоны у воды — парк «Пионерский» в районе Фили-Давыдково и береговую зону Беловежского пруда в Можайском районе. Об этом в своем личном блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, парк «Пионерский» комплексно не благоустраивался с 2009 года. При этом нагрузка на него большая: рядом находится много соцобъектов, жилых домов, плюс многие жители через него добираются до метро.

В этом году в парке обновят территорию у Мазиловского пруда. Здесь установят шезлонги, качели, построят зону со сценой. По просьбам местных жителей расширят детское игровое пространство, зонировав его по возрастам. Территорию дополнительно озеленят и обновят систему освещения.

В Можайском районе благоустроят береговую зону Беловежского пруда. В последний раз работы здесь проводились больше десяти лет назад. Вокруг водоема обновят пешеходные дорожки с парковыми качелями и лавочками. В вечернее время территория будет хорошо освещаться. Также здесь установят новый спортивно-гимнастический комплекс, уличные тренажеры и столы для настольного тенниса.

Кроме того, в береговой зоне Беловежского пруда обновят уличную сцену, на которой можно будет проводить различные мероприятия, в том числе в рамках городских фестивалей. В прошлом году в ЗАО благоустроили пять крупных общественных пространств, напомнил мэр Москвы.