Реклама
Прямой эфир
Политика
Лавров заявил об исходящей одновременно от РФ и США идеи обмена заключенными
Армия
Средства ПВО за ночь уничтожили 30 беспилотников ВСУ над двумя регионами РФ
Мир
Президент Республики Сербской Додик назвал Европу синонимом кризиса
Мир
Посольство РФ потребовало от МИД Эквадора отменить запреты на въезд россиян
Мир
В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 4,8
Мир
Генсек UNCTAD указала на блокировку притока инвестиций в мире из-за пошлин США
Армия
Спецназ Росгвардии уничтожил БМП-1 с боевиками ВСУ в Сумской области
Мир
Глава МИД Индии заявил о готовности сотрудничать с США по торговому соглашению
Мир
Лавров обратил внимание на желание США урегулировать конфликт на Украине
Мир
СМИ сообщили о намерении лидеров ЕС посетить Пекин в конце июля
Общество
Мошенники выманили более 10 млн рублей у ветерана ВОВ из Санкт-Петербурга
Мир
В Нигерии рассказали о риске затопления почти всех штатов страны
Армия
Расчеты FPV-дронов уничтожили технику и блиндажи ВСУ в зоне проведения СВО
Общество
Верховный суд признал право на компенсацию за навязчивые звонки с рекламой
Спорт
Овечкину подарили золотую клюшку в честь поставленного рекорда по забитым шайбам
Мир
МИД РФ назвал целью визита Лаврова в Казахстан подготовку двусторонних мероприятий
Общество
В Забайкальском крае установили 36 виновников природных пожаров

На западе Москвы благоустроят две прогулочные территории у воды

0
EN
Фото: sobyanin.ru
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

На западе столицы приведут в порядок две прогулочные зоны у воды — парк «Пионерский» в районе Фили-Давыдково и береговую зону Беловежского пруда в Можайском районе. Об этом в своем личном блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, парк «Пионерский» комплексно не благоустраивался с 2009 года. При этом нагрузка на него большая: рядом находится много соцобъектов, жилых домов, плюс многие жители через него добираются до метро.

В этом году в парке обновят территорию у Мазиловского пруда. Здесь установят шезлонги, качели, построят зону со сценой. По просьбам местных жителей расширят детское игровое пространство, зонировав его по возрастам. Территорию дополнительно озеленят и обновят систему освещения.

В Можайском районе благоустроят береговую зону Беловежского пруда. В последний раз работы здесь проводились больше десяти лет назад. Вокруг водоема обновят пешеходные дорожки с парковыми качелями и лавочками. В вечернее время территория будет хорошо освещаться. Также здесь установят новый спортивно-гимнастический комплекс, уличные тренажеры и столы для настольного тенниса.

Кроме того, в береговой зоне Беловежского пруда обновят уличную сцену, на которой можно будет проводить различные мероприятия, в том числе в рамках городских фестивалей. В прошлом году в ЗАО благоустроили пять крупных общественных пространств, напомнил мэр Москвы.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025