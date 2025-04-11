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В пресс-центре МИЦ «Известия» обсудят туристические планы россиян на праздники

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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14 апреля в 15:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция на тему: «Туристический сезон – 2025: планы россиян на праздники».

Какие туристические маршруты россияне выбирают на майские праздники? Как проходит подготовка к летнему сезону? Какие новые перспективные направления предложат участники отрасли? Какие меры необходимы для повышения безопасности туристов?

Участники:

— Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма;

— Александр Осауленко, директор Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ», вице-президент РСТ;

— Наталия Осипова, исполнительный директор Альянса туристических агентств;

— Владимир Каганер, директор Национального союза профессионалов туриндустрии.

Для ОЧНОЙ аккредитации в пресс-центр необходимо на почту press-center@iz.ru прислать ФИО, название СМИ, серию и номер паспорта.

Важно: представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции ОНЛАЙН при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту press-center@iz.ru ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлении паспорта.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, стр. 3, второй этаж.

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