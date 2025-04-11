Первый борт МЧС России со спасателями приземлился в аэропорту Жуковский

Первый борт МЧС России со спасателями приземлился в аэропорту Жуковский

2025-04-11T10:43:58+03:00

2025-04-11T10:44:17+03:00

2025-04-11T10:44:17+03:00

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru