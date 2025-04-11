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В России стартовал весенний этап акции «Дни российских вин»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В России стартовал весенний этап акции «Дни российских вин», благодаря которой жители страны смогут купить отечественные напитки по сниженным ценам. Об этом 11 апреля рассказали эксперты винной индустрии.

Также в акции примут участие рестораны. Посетителям будут доступны специальные условия, дегустации и конкурсы. Программа в этом году продлится до 28 мая.

Как отметил председатель экспертной группы дегустационной комиссии «Винный гид России» Роскачества Артур Саркисян, качество российского вина изменилось в лучшую сторону.

«Это видно по дегустационным оценкам наших коллег, экспертов. Сегодня, если у тебя нет в винной карте российского вина, — это уже плохой тон», — рассказал Саркисян.

Помимо этого, российские виноделы продолжают активно наращивать темпы производства, рассказала гендиректор компании «Первый нос» Наталья Духина.

«Если два-три года назад мы могли говорить, что у нас пять-шесть производителей представлено в винотеках, сегодня мы уже работаем более чем с 20 производителями. География обширная, и, конечно, российское виноделие за последние несколько лет встало в полный рост», — заявила Духина.

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Ранее, 22 марта, сообщалось, что темпы роста продаж российских вин в сегменте ХоРеКа — в гостинично-ресторанном бизнесе — в 2024 году стали более высокими, чем в розничной торговле. По оценкам Роскачества, одним из факторов, повлиявших на рост реализации вина, стала более конкурентоспособная, по сравнению с импортными винами, цена.

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