В Москве открыли прием заявок на премию для молодых ученых

В Москве открылся прием заявок на получение премии для молодых ученых, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Премией отмечают исследователей и разработчиков до 35 лет, а также докторов наук до 40 лет за достижения в области естественных, технических и гуманитарных наук, а также за разработку и внедрение инноваций в экономику и соцсферу столицы.



Заявки принимаются как от индивидуальных участников, так и от научных коллективов до 18 июля на сайте премии. Итоги подведут в январе 2026 года.



Всего на конкурсе 22 номинации. Награды вручают за научные исследования (например, за работы по математике, механике, информатике, физике, астрономии) и за практические разработки (проекты в сфере авиации, биотехнологий, фармацевтики, нанотехнологий, электроники и другие).