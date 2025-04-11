В Москве увеличится количество парковок с динамическим тарифом

Благодаря введению динамического тарифа на парковках в центре Москвы их загрузка становится более равномерной. Поэтому количество парковочных мест с таким тарифом будет увеличено, заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, сообщает Telegram-канал дептранса 11 апреля.

За счет динамического тарифа нагрузка на парковку в наиболее востребованные часы снизилась на 9%, подсчитали в департаменте. Водители стали эффективнее планировать время — средняя продолжительность парковки сократилась на семь минут (до 50 минут). Также зафиксировано более 18 тыс. парковочных сессий со стоимостью парковки ниже 60 рублей в час — там, где раньше был статичный высокий тариф.

Пилотный проект с динамическим тарифом на парковку был запущен на пяти улицах Москвы с 1 ноября прошлого года. Стоимость парковки будет начинаться от 0 рублей при минимальной занятости машино-мест и меняться в зависимости от загруженности участка. Если на парковке практически не останется свободных мест, то максимальная стоимость составит 800 рублей в час. Такие условия действуют на улицах Ильинка, Новая площадь, площадь Тверская Застава, Никитский переулок и Рождественский бульвар.

Накануне сообщалось, что мотоциклы, мотороллеры и другие двухколесные мототранспортные средства разрешат бесплатно оставлять на платных парковках Подмосковья, соответствующий закон приняла Мособлдума. Речь идет о платных парковках, которые расположены на землях в государственной или муниципальной собственности.

2 апреля стало известно, что Госдума отклонила три законопроекта на автомобильные темы. Одним предлагалось ввести скидку на штраф за неуплату парковки, вторым — разрешить управлять транспортным средством при отсутствии с собой физических документов, третьим — модифицировать дорожные камеры.