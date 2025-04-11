Российские спасатели вернулись из Мьянмы

Российские спасатели завершили основной этап операции в Мьянме после землетрясения и вернулись в Россию. Об этом 11 апреля сообщило МЧС России.

Уточняется, что в поисково-спасательной операции принимали участие 100 специалистов аэромобильного отряда «Центроспас», а также представители Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».

В аэропорту Жуковский участников гуманитарной миссии встретил оркестр МЧС России.

В настоящее время в Мандалае продолжают работать спасатели и аэромобильный госпиталь ведомства. Врачи оказывают медицинскую помощь местным жителям, пострадавшим в результате землетрясения.

Отмечается, что с начала работы полевого госпиталя российские врачи приняли 394 пациента, из них 67 — дети. Также было проведено 64 хирургические манипуляции.

7 апреля МЧС России сообщило, что российские спасатели обследовали 75 зданий в Мьянме на площади 121 тыс. кв. м в поисках пострадавших от землетрясения людей. Кроме того, с начала работы госпиталя за медицинской помощью обратились 229 граждан. Врачи МЧС провели три сложные хирургические операции.

Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн поблагодарил специалистов МЧС России за помощь в ликвидации последствий землетрясения. Отмечалось, что в ближайшее время планируется направить еще три самолета с гуманитарной помощью в Мьянму общим весом около 100 т.

28 марта стало известно о двух землетрясениях магнитудой 7,7 и 6,4, зафиксированных в Мьянме. Эпицентр одного из них находился в 31 км северо-западнее города Мандалай. При стихийном бедствии в республике погибли 3,6 тыс. человек, еще более 5 тыс. были ранены.