Мошенники выманили более 10 млн рублей у ветерана ВОВ из Санкт-Петербурга

Мошенники выманили у 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны, блокадника и ученого из Санкт-Петербурга более 10 млн рублей. Об этом 11 апреля рассказал источник «Известий».

«В марте пенсионеру позвонили неизвестные, представились сотрудниками силовых структур и убедили передать имеющиеся накопления якобы для декларирования», — пояснил собеседник.

Петербуржец отдал курьеру 4 млн рублей, $19 тыс. и €51,5 тыс. — всего 10,3 млн рублей.

«Говорили: к вам придет с проверкой чуть ли не КГБ. <...> Кошмар какой-то, даже не понимаю, что произошло. Сказали, что где-то кто-то на меня написал, что я кому-то деньги дал большие, и поэтому придет ко мне проверка и прочее», — рассказал пенсионер «Известиям».

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

7 апреля телефонные мошенники похитили у пенсионера более 1 млн рублей в Пушкино Московской области. Они сообщили, что на его имя оформлена доверенность на гражданина Украины, который может представлять его интересы и управлять финансами. Чтобы защитить свои сбережения, мошенники рекомендовали перевести деньги на «безопасный счет». По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Пособника злоумышленников заключили под стражу.