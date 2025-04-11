Лебедев анонсировал заседание Совета глав МИД СНГ 9 октября в Душанбе

Следующее заседание Совета министров иностранных дел стран Содружества Независимых Государств (СНГ) состоится 9 октября в Душанбе. Об этом 11 апреля сообщил генеральный секретарь объединения Сергей Лебедев.

«Было принято решение о проведении очередного заседания Совета министров иностранных дел 9 октября 2025 года в Душанбе», — заявил он на заседании узкого формата в Алма-Ате.

Лебедев уточнил, что в проект повести дня заседания включены 13 вопросов и 17 проектов документов. Отмечается, что по шести вопросам повестки дня главы МИД примут окончательные решения, в случае принятия их внесут на рассмотрение Совета главы государств.

Один из вопросов касается присвоения почетного звания СНГ «Город трудовой славы 1941–1945 годов», его предлагается направить президентам для подписания в рабочем порядке с целью завершения работы к 9 мая.

«На согласительном совещании из-за неготовности внутренних государственных процедур были сняты три вопроса. Хотел бы подчеркнуть, что работа над этими документами будет продолжена, в повестке дня Содружества они остаются, просто переносятся на более поздний срок», — добавил Лебедев.

Этим утром министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял участие в заседании Совета глав внешнеполитических ведомств государств СНГ в Алма-Ате. Лидеры делегаций также сделали общую фотографию на фоне государственных флагов.