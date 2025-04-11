Один человек пострадал в ДТП на севере Москвы. Об этом 11 апреля сообщила Госавтоинспекция столицы.

Уточняется, что авария произошла на Дмитровском шоссе. Водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта.

«В результате дорожной аварии пострадала женщина, находившаяся в момент ДТП на остановке общественного транспорта», — указано в Telegram-канале.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются обстоятельства случившегося.

В этот же день три человека, в том числе подросток, пострадали в результате столкновения автомобиля Lada Priora и «КамАЗа» под Ижевском. Детали происшествия не известны. Пострадавших госпитализировали.