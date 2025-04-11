Вендинг на закуску: почему налоговый сбор не убьет бизнес

В этом году развернулась публичная дискуссия вокруг повышения налогового сбора для владельцев торговых автоматов. По мнению игроков рынка, новая ставка налога не справедлива и угрожает бизнесу. Как следствие, это приведет к тому, что часть точек закроется или уйдет в «тень». Однако эксперты напоминают, что в течение шести лет владельцы вендинговых аппаратов были избавлены от уплаты сбора и смогли немало сэкономить. «Известия» разбирались в этой непростой ситуации.

История вопроса

Тема торгового сбора, которую установили в Москве для владельцев вендинговых аппаратов, привлекает много внимания. Количество автоматов, которые стоят на учете в налоговой, превышает 10 тыс., однако, по данным Союза операторов торговых автоматов, в реальности их больше — с учетом серого рынка в столице может функционировать порядка 30 тыс.

Торговый сбор был установлен в Москве 1 июля 2015 года. Его величина зависит от вида торговой деятельности, а также физических характеристик и места размещения торгового объекта. Но применялся он не ко всем — владельцы вендинговых аппаратов были освобождены от его уплаты до 2021 года. В 2021 году для них установили торговый сбор в размере 4900 рублей с одного автомата в квартал. В прошлом году его повысили до 5184 рубля.

В этом году ставку проиндексировали в соответствии с коэффициентом-дефлятором, который устанавливает Минэкономразвития России. Рассчитан он с учетом накопленной инфляции за все время действия торгового сбора, то есть с 2015 года. Ставка торгового сбора для одного вендингового автомата выросла примерно на 1 686 рублей в месяц. То есть с одного автомата в квартал бизнесу придется заплатить больше 10 тыс. рублей, или порядка 3,4 тыс. в месяц.

Так ли всё критично?

В Союзе операторов торговых автоматов заявили, что такие расходы разрушают всю экономику их микробизнеса: части точек придется закрыться или уйти на полулегальное существование. Предприниматели обратились в Минэкономразвития, Минпромторг и столичное правительство с просьбой снизить размер сбора.

— Очевидно, увеличение налогообложения никогда не станет радостью для предпринимателей, но действия властей в данном случае понятны и закономерны: ставки устанавливаются в номинальном выражении, и в условиях высокой инфляции они должны периодически пересматриваться. Конечно, нужно понимать «экономику» самого бизнеса (а вендинговые аппараты — это что-то очень специфичное), а потому сложно судить, насколько чувствительна для бизнеса ставка 3,4 тыс. рублей с автомата в месяц, но ведь это бизнес, где работают правила конкуренции, — отметил директор Центра региональной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Владимир Климанов.

По подсчетам Союза операторов торговых автоматов, который объединяет больше 40 компаний, выручка одного торгового автомата в столице в среднем составляет около 35 тыс. рублей в месяц. Если локация хорошая, то они могут зарабатывать и 100 тыс. рублей. Но таких, по словам президента союза Леонида Нестеренко, единицы. При этом часть вендинговых аппаратов зарабатывают порядка 15 тыс. рублей в месяц. С учетом расходов на закупку продуктов, аренду, налоги чистая ежемесячная прибыль составляет в среднем около 6 тыс. рублей.

С этой оценкой не согласен экономист, доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский, опубликовавший в своем Telegram-канале краткий разбор ситуации.

— По данным моих источников в отрасли, больше половины зарегистрированных автоматов приходится примерно на три десятка игроков рынка, их средняя выручка на один автомат — порядка 1,4 млн рублей. Торговый сбор с этого года на один автомат составит 40 976 руб. в год или примерно 3% от выручки прошлого года. В этом году выручка предсказуемо вырастет — инфляция, — пишет он.

Управляющий директор по суверенным и региональным рейтингам АО «Эксперт РА» Татьяна Тирских обратила внимание, что поскольку «шесть лет вендинговые автоматы торговым сбором не облагались, а после его ввода в 2021 году сбор повышался только единожды, а также учитывая инфляцию за этот период времени, повышение ее на 1,7 тыс. рублей в месяц закономерный ход».

— Кроме того, цены на продукцию в аппаратах, которые выше в среднем по рынку, также значительно выросли за эти десять лет, — заметила она в разговоре с «Известиями».

Есть и еще один нюанс. Во многих учреждениях, в которых стоят вендинги, активно развиваются альтернативные точки, где можно купить еду и напитки по более доступной цене. Например, в Москве идет массовая реконструкция медучреждений — кроме обновления оборудования и ремонта зданий в них открываются буфеты и устанавливаются кулеры с водой.

— В целом чиновникам предъявить претензии в том, что они стремятся задавить специфичный вендинговый бизнес, нельзя: долгое время в Москве непосредственно для таких автоматов действовали льготы, освобождающие от уплаты с них торгового сбора, плюс действуют разные программы поддержки малого бизнеса как такового, — отмечает Климанов.

Однако, по его словам, стоит помнить, что увеличение налогового бремени, ставшее результатом прошлогодних изменений в законодательстве, может усилить негативные тренды.

В то же время вице-президент Московской Торгово-промышленной палаты Семен Гришаев считает тему индексации ставки торгового сбора для вендинговых аппаратов раздутой. Он пояснил «Известиям», что, если повышение сбора на 1,5 тыс. рублей в месяц на один автомат критично, то это может говорить о возможных просчетах владельцев бизнеса.

— Современные предприниматели, даже малые, не должны забывать, что они осуществляют свою деятельность в рыночных условиях, которые подразумевают не только жесткую конкуренцию, но и регулярно изменяющиеся внешние факторы — и это всегда необходимо учитывать в своей стратегии развития, — добавил он.

Грядущая трансформация

Скорее всего, в ближайшее время произойдет изменение отрасли. Вендерам придется адаптироваться под рынок, чтобы больше зарабатывать и покрывать возросшие расходы. Те мелкие игроки, которые не смогут этого сделать, уйдут, однако автоматы, установленные в наиболее проходных местах, например в аэропортах, на вокзалах, в ТЦ — наверняка останутся.

По мнению Сергея Корниенко, основателя компании FreeZ, аппараты из метро, школ и поликлиник не исчезнут, так как они имеют хорошую рентабельность, а торговый сбор уменьшает московскую часть налога на прибыль.

— Могут исчезнуть аппараты с низкой рентабельностью, но скорее всего они перераспределятся в руки индивидуальных предпринимателей на патенте, которые не платят торговый сбор. Рынок будет больше смотреть на комбинированные аппараты, например, кофе плюс снеки в одном, и офисные микромаркеты самообслуживания, стоимость которых ниже вендинга, а срок окупаемости меньше, — уверен он.

По мнению заместителя руководителя Центра развития потребительского рынка экономического факультета МГУ Лейлы Шамузовой, для тех операторов вендинговых аппаратов, которые отвечают ожиданиям властей в части выбора оптимального места, качества, внешнего вида, ассортимента (например, предлагают социально-значимый набор товаров) стоит рассмотреть потенциальные послабления или дополнительные стимулирующие меры при использовании применяемой методики пересчета торгового сбора для отрасли в целом.

При этом, по ее словам, изменение торгового сбора стоит рассматривать не столько как меру фискального характера, сколько как инструмент управления отраслью и качеством городского пространства.

— Как показывает международная практика, развитые страны заинтересованы в эффективном и рентабельном вендинге, способном не только снижать трудоемкость розничной торговли в условии дефицита кадров, но и предлагать потребителям качественные товары и уникальный ассортимент в точках высокого спроса, становиться частью окружающего «ландшафта», — добавила Шамузова в комментарии «Известиям».