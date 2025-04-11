В Башкирии водитель иномарки сбил восьмилетнюю девочку на пешеходном переходе

В Республике Башкортостан 22-летний водитель автомобиля KIA Spectra сбил восьмилетнюю девочку на пешеходном переходе. Об этом 11 апреля сообщили в пресс-службе республиканского МВД России.

Предварительно, ДТП произошло 10 апреля около 21:00 по местному времени (19:00 мск) в районе поселка Приютово Белебеевского района. Ребенок перебегал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Согласно опубликованным кадрам, иномарка не успела затормозить и врезалась в девочку на большой скорости. В результате сильного удара ребенка на несколько метров протащило по дороге.

Девочку доставили в больницу, она жива. По факту ДТП началось административное расследование.

Этим утром неподалеку от города Нерюнгри в Якутии пять человек погибли в результате ДТП с участием легкового автомобиля Toyota Prius и грузовика «КамАЗ». Все погибшие находились в легковушке, водитель грузовика травм не получил. Последствия аварии уже ликвидированы.