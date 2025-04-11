В Курганской области ввели запрет на посещение лесов до 2 мая

В Курганской области введен запрет на посещение лесов с 12 апреля по 2 мая из-за риска возникновения пожаров. Об этом 11 апреля сообщило правительство региона.

«В этот период гражданам нельзя находиться на территориях земель лесного фонда, запрещен въезд в леса автотранспорта», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Согласно данным регионального правительства, за нарушение данного запрета предусмотрены штрафы: для граждан — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 600 тыс. до 1 млн рублей, а для должностных лиц — от 60 тыс. до 90 тыс. рублей.

8 апреля в Бурятии зафиксировали 12 лесных пожаров на площади свыше 1,1 тыс. га. Причиной возникновения возгорания стали переход огня с иных категорий земель и неосторожное обращение с огнем. В тушении пожаров принимают участие 337 человек, задействованы 73 единицы лесопожарной техники.