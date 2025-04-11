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В МИД России назвали условия для прямых переговоров с Киевом

МИД: РФ готова обсуждать с Киевом предложения, учитывающие современные реалии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Россия открыта к обсуждению предложений по урегулированию конфликта с Украиной, принимая во внимание современные реалии. Об этом 11 апреля заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

При этом он подчеркнул, что действия украинских властей демонстрируют обратное.

Дипломат также напомнил, что Украина прекратила прямые переговоры с Россией, которые проходили с конца февраля до середины апреля 2022 года. Он отметил, что в сентябре того же года был издан указ украинского лидера Владимира Зеленского о запрете на ведение переговоров с российским руководством, который остается в силе до сих пор.

Кроме того, Полищук обратил внимание на то, что Россия и Украина ведут нотную переписку через посольства в Белоруссии. Он уточнил, что обсуждение ведется по правовым и консульским вопросам.

«Мы признательны Минску за поддержание этого канала связи», — сказал Полищук в беседе с «РИА Новости».

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22 марта спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф заявил, что ведущим вопросом в урегулировании украинского конфликта остается международный статус новых регионов РФ. По его словам, американская сторона ведет «позитивные» переговоры с Россией. Он также назвал проблему признания новых территорий РФ международной.

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