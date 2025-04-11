СМИ сообщили о создании новой номинации на кинопремии «Оскар»

Академия кинематографических искусств и наук объявила о введении новой номинации на главной национальной премии США «Оскар» за достижения в области каскадерского искусства. Об этом в четверг, 10 апреля, сообщила газета Los Angeles Times.

Уточняется, что первая награда в соответствующей номинации будет вручена в 2028 году на 100-й церемонии «Оскар», которая будет посвящена фильмам, выпущенным в 2027 году.

«С первых дней кино постановка каскадерских трюков была неотъемлемой частью создания фильмов», — цитирует газета совместное заявление генерального директора Академии Билла Крамера и ее президента Джанет Янг.

Отмечается, что этот шаг стал результатом многолетней борьбы со стороны каскадерского сообщества, которое добивалось признания своей работы на «Оскар». Лоббировать идею введения награды начал каскадер Джек Гилл еще в 1991 году, заручившись поддержкой таких знаменитостей, как Стивен Спилберг и Брэд Питт.

Сложность трюков в современных блокбастерах, таких как «Миссия невыполнима» и «Форсаж», усилила аргументы за признание этой профессии на самой престижной кинопремии. Режиссер картины «Джон Уик» Дэвид Лейч, который ранее и сам был каскадером, также активно продвигал эту идею, пишет газета.

Правила отбора и голосования в новой номинации будут опубликованы только в 2027 году, детали вручения награды также пока не известны, говорится в публикации.

Издание Variety сообщило 10 апреля о том, что российский актер Юра Борисов подписал контракт с голливудским агентством United Talent Agency (UTA) для сотрудничества. Отмечалось, что UTA занимается представительством актеров и популярных деятелей, таких как Харрисон Форд, Джонни Депп, Тим Бертон, Тимоти Шаламе.