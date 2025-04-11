Реклама
Прямой эфир
Армия
Средства ПВО за ночь уничтожили 30 беспилотников ВСУ над двумя регионами РФ
Мир
Президент Республики Сербской Додик назвал Европу синонимом кризиса
Мир
Трамп назвал ужасающими кадры падения вертолета в реку Гудзон
Мир
Посольство РФ потребовало от МИД Эквадора отменить запреты на въезд россиян
Мир
В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 4,8
Мир
Генсек UNCTAD указала на блокировку притока инвестиций в мире из-за пошлин США
Армия
Спецназ Росгвардии уничтожил БМП-1 с боевиками ВСУ в Сумской области
Мир
В Госдепе США призвали Россию освободить осужденного за наемничество американца
Политика
Политолог оценил заявления Киева о готовности купить оружие США
Мир
Трамп заявил об отсутствии необходимости в Маске
Мир
Госдеп США подтвердил отставку посла США в Киеве Бриджит Бринк
Мир
В Нигерии рассказали о риске затопления почти всех штатов страны
Армия
Расчеты FPV-дронов уничтожили технику и блиндажи ВСУ в зоне проведения СВО
Общество
Верховный суд признал право на компенсацию за навязчивые звонки с рекламой
Спорт
Овечкину подарили золотую клюшку в честь поставленного рекорда по забитым шайбам
Мир
МИД РФ назвал целью визита Лаврова в Казахстан подготовку двусторонних мероприятий
Общество
В Забайкальском крае установили 36 виновников природных пожаров

СМИ сообщили о создании новой номинации на кинопремии «Оскар»

Los Angeles Times: первый «Оскар» за каскадерские трюки будет вручен в 2028-м
0
EN
Фото: Global Look Press/k03
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Академия кинематографических искусств и наук объявила о введении новой номинации на главной национальной премии США «Оскар» за достижения в области каскадерского искусства. Об этом в четверг, 10 апреля, сообщила газета Los Angeles Times.

Уточняется, что первая награда в соответствующей номинации будет вручена в 2028 году на 100-й церемонии «Оскар», которая будет посвящена фильмам, выпущенным в 2027 году.

«С первых дней кино постановка каскадерских трюков была неотъемлемой частью создания фильмов», — цитирует газета совместное заявление генерального директора Академии Билла Крамера и ее президента Джанет Янг.

Отмечается, что этот шаг стал результатом многолетней борьбы со стороны каскадерского сообщества, которое добивалось признания своей работы на «Оскар». Лоббировать идею введения награды начал каскадер Джек Гилл еще в 1991 году, заручившись поддержкой таких знаменитостей, как Стивен Спилберг и Брэд Питт.

Сложность трюков в современных блокбастерах, таких как «Миссия невыполнима» и «Форсаж», усилила аргументы за признание этой профессии на самой престижной кинопремии. Режиссер картины «Джон Уик» Дэвид Лейч, который ранее и сам был каскадером, также активно продвигал эту идею, пишет газета.

Правила отбора и голосования в новой номинации будут опубликованы только в 2027 году, детали вручения награды также пока не известны, говорится в публикации.

Венец фильму: «Анора» с Юрой Борисовым — лучшая картина на «Оскаре»
Премия обошлась без сюрпризов и почти без политики

Издание Variety сообщило 10 апреля о том, что российский актер Юра Борисов подписал контракт с голливудским агентством United Talent Agency (UTA) для сотрудничества. Отмечалось, что UTA занимается представительством актеров и популярных деятелей, таких как Харрисон Форд, Джонни Депп, Тим Бертон, Тимоти Шаламе.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025