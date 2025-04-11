Александр Овечкин обошел Уэйна Гретцки по числу матчей в НХЛ

Российский нападающий хоккейного клуба (ХК) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обошел канадца Уэйна Гретцки по количеству проведенных матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В игре против «Каролина Харрикейнз» команда Овечкина одержала победу со счетом 5:4. Это была его 1488-я игра, благодаря которой он поднялся на 26-е место в списке рекордсменов лиги по числу проведенных матчей.

Отмечается, что среди действующих игроков НХЛ Овечкин занимает третью позицию, уступая лишь защитнику «Сент-Луис Блюз» Райану Сутеру (1524 матча) и защитнику «Каролины» Бренту Бернсу (1493).

Овечкин забил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ 6 апреля в матче против «Нью-Йорк Айлендерс», побив рекорд Гретцки, на счету которого 894 забитых гола. Российского хоккеиста поздравили с рекордом телеканалы Национальной Медиа Группы и лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков. Исполнитель посвятил историческому достижению клип на любимую песню хоккеиста из репертуара музыкального коллектива с измененным текстом в честь рекордного гола.