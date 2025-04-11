Лавров принял участие в заседании СМИД СНГ в Алма-Ате

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 11 апреля принял участие в заседании Совета глав внешнеполитических ведомств государств СНГ в Алма-Ате.

Встреча прошла в узком составе. Лидеры делегаций сделали общую фотографию на фоне государственных флагов.

Перед началом заседания глав внешнеполитических ведомств поприветствовал рукопожатием министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу.

Лавров прибыл в Алма-Ату 9 апреля. На следующий день министр встретился с Нуртлеу и заявил, что подготовка к учреждению генконсульства РФ в городе Актау вышла на финишную прямую.