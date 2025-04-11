В Румынии нет демократии, ее разрушила «иностранная интервенция». Об этом 10 апреля в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил бывший кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску.

Политик также отметил, что румынская политическая система на 100% управляется из-за границы, а «президент страны — это президент Франции Эммануэль Макрон».

При этом экс-кандидат на пост лидера Румынии напрямую обвинил бывшего госсекретаря США Энтони Блинкена во вмешательстве во внутренние дела страны из-за влияния на результаты выборов в республике.

Также Джорджеску заявил, что иностранные силы хотят развязать третью мировую войну на территории страны. Причиной может стать протяженная граница с Украиной и стратегическое значение Румынии для Макрона.

«В этой ситуации, конечно, они могут вовлечь в нее всю Европу, а также Соединенные Штаты. Так что у них есть интересы. Они заинтересованы в войне», — добавил он.

Центризбирком Румынии 9 марта отказал в регистрации Джорджеску в качестве кандидата, решив, что поданные им документы не соответствуют требованиям закона. Это решение вызвало протесты в Бухаресте, которые переросли в столкновения с полицией.

Первый тур выборов президента Румынии состоялся 24 ноября 2024 года. Согласно официальным источникам, Джорджеску лидировал с 22,94% голосов, но 28 ноября Конституционный суд страны потребовал от Центризбиркома пересчитать результаты. Их аннулировали 6 декабря. Повторные выборы пройдут в Румынии 4 мая 2025 года. Второй тур назначен на 18 мая.